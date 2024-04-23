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Editorial

Editor Daily Rundown: Alejandro Mayorkas Feigns Ignorance Of Executive Authority On Illegal Immigration

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(Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Vince Coglianese Editorial Director
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MAYORKAS FEIGNS CONFUSION ABOUT ‘WHAT EXECUTIVE ACTION’ BIDEN COULD USE TO STOP INVASION … ALSO CLAIMS CHINA *MIGHT* TAKE BACK DEPORTEES … BREITBART: Mayorkas to Reporter Asking About Action on Border: ‘What Executive Action Are You Suggesting That We Take’? (VIDEO)