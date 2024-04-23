MAYORKAS FEIGNS CONFUSION ABOUT ‘WHAT EXECUTIVE ACTION’ BIDEN COULD USE TO STOP INVASION … ALSO CLAIMS CHINA *MIGHT* TAKE BACK DEPORTEES … BREITBART: Mayork
Editor Daily Rundown: Alejandro Mayorkas Feigns Ignorance Of Executive Authority On Illegal Immigration
(Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Vince Coglianese Editorial Director
Font Size:
MAYORKAS FEIGNS CONFUSION ABOUT ‘WHAT EXECUTIVE ACTION’ BIDEN COULD USE TO STOP INVASION … ALSO CLAIMS CHINA *MIGHT* TAKE BACK DEPORTEES … BREITBART: Mayork